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Россияне ответили, что их раздражает больше всего

«КП»: 18% россиян раздражают очереди и бюрократия
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Ekateryna Zubal//Shutterstock/FOTODOM

Почти каждого пятого (18%) россиянина больше всего раздражают очереди и бюрократия, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 16,5 тыс. человек.

15% назвали главным раздражителем шумных соседей, 14% — чавканье, сопение и кашель. По 13% набрали варианты «Когда не слышат/понимают неправильно» и «Непунктуальность», 12% — «Медленный интернет».

Еще 9% опрошенных выводят из себя пробки или долгое ожидание автобуса, 3% — звонки без предварительного сообщения, 2% — встреча с бывшим. 1% респондентов выбрали вариант «Другое».

«Все из перечисленных ситуаций бесят в определенный момент. Соседи в два часа ночи с баяном, автобус не вовремя, одна касса на большой магазин. Короче куда не ткни, все бесит», — поделилась одна из участниц опроса.

Онлайн-сервис для управления бизнесом «Битрикс24» до этого выяснил, какие привычки коллег вызывают у них наибольшее раздражение и как это влияет на рабочий процесс. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования. Результаты показали, что наиболее неприятными для сотрудников являются привычки, связанные с поведением и внешним видом. Почти 40% респондентов отметили неопрятность, плохую гигиену и бардак на рабочем месте как главные источники дискомфорта.

Ранее были названы мужские фразы, которые больше всего бесят российских женщин.

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