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Россияне рассказали, что их больше всего бесит на работе

Россиян на работе больше всего бесят грязные коллеги, сплетни и доносительство
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Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Онлайн-сервис для управления бизнесом «Битрикс24» выяснил, какие привычки коллег вызывают у них наибольшее раздражение и как это влияет на рабочий процесс. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Результаты показали, что наиболее неприятными для сотрудников являются привычки, связанные с поведением и внешним видом. Почти 40% респондентов отметили неопрятность, плохую гигиену и бардак на рабочем месте как главные источники дискомфорта. Курение и прием пищи вне специально отведенных зон вызывают раздражение у 30% опрошенных, а излишняя тактильность, например, частые объятия, — у 20%.

Половина участников опроса посетовала на сплетни и доносительство коллег. Громкий смех, неуместные шутки и болтовня мешают работе 35% сотрудников, а излишний оптимизм или пессимизм — четверти респондентов. Фамильярность и флирт также входят в список раздражающих факторов, отмечают 20% опрошенных.

Треть участников исследования признались, что сталкиваются с раздражающим поведением коллег ежедневно, а почти половина — несколько раз в неделю. Лишь 5% заявили, что никогда не замечают раздражающих привычек у коллег.

Что касается реакций на раздражающее поведение, то 40% предпочитают игнорировать проблему, 30% обсуждают ее с другими коллегами, а 20% пытаются решить вопрос напрямую с «нарушителем спокойствия». Лишь 10% спокойно принимают такие проявления коллег.

Раздражающие привычки коллег заметно снижают продуктивность: 60% респондентов признали, что это негативно влияет на их эффективность и рабочее настроение. При этом 30% не ощущают никакого влияния, а 10% относятся к подобным ситуациям с юмором.

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