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Названы мужские фразы, которые больше всего бесят российских женщин

Россиянок больше всего бесят фразы «Будь проще» и «Я перезвоню» от мужчин
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Roman Samborskyi/Shutterstock/FOTODOM

Случайная фраза партнера может задеть за живое или даже стать причиной конфликта. Исследование дейтинг-сервиса Mamba это подтверждает: с этим сталкиваются 64% женщин и 59% мужчин, причем минимум раз в месяц.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Россиянкам больше всего режет слух фраза «Будь проще» — ее назвали раздражающей 30% опрошенных. Далее по списку идут «Я перезвоню» (особенно если звонка так и не последовало) и уклончивое «Посмотрим», которое большинство женщин воспринимают как мягкий отказ.

Мужчин же чаще всего выводят из себя фразы «Ты должен был сам догадаться!» (39%), «Все ясно…» (30%) и «Сама все решу, не указывай» (26%). Традиционно раздражающим оказалось и загадочное «Нормально все» — 34% уверены, что за этим словом прячется недовольство, но партнерша просто не хочет говорить прямо.

В переписке раздражение вызывают сухие, односложные ответы. Холодное «Ясно» почти одинаково бесит и мужчин, и женщин (33 и 32% соответственно), а краткое «Ок» в ответ на эмоциональное сообщение кажется откровенным пренебрежением (25 и 29%). Даже безобидный смайлик с пальцем вверх вместо слов может вызвать негатив — особенно если партнер использует его слишком часто, это выводит из себя 21% женщин и 17% мужчин. Женское «Понятно» вызывает подозрения у 22% опрошенных — они уверены, что за этим словом кроется невысказанное недовольство.

«Не заметил сообщение» — классика, на которую уже давно никто не покупается. 40% женщин и мужчин единодушно считают эту отговорку лидером в списке самых раздражающих. На втором месте у прекрасного пола — «Уснул» (32%). При этом мужчины относятся к этой причине спокойнее — она смущает лишь 12%. Следом идет не менее выводящее из себя «Только собирался написать» (31% россиянок и 16% россиян не верят в это). Любопытно, что 18% мужчин раздражает женское «Плохо себя чувствовала» и столько же не верят в «Была занята на работе».

Почти половина (41%) женщин в такой ситуации предпочитает прямо заявить, что такие оправдания их не устраивают, тогда как 27% мужчин обычно отвечают язвительной шуткой. Так они хотят дать понять, что распознали отговорку.

Что делать, если партнер продолжает использовать раздражающие фразы? Почти половина мужчин (46%) верит, что можно договориться, если мягко объяснить, какие слова задевают. Женщины в этом вопросе менее оптимистичны: 38% готовы напоминать о проблеме снова и снова, но 39% уверены, что партнер вряд ли изменится. Полностью принять вторых половинок со всеми их странными фразочками готовы 23% россиян и лишь 14% россиянок.

Если партнер продолжает использовать неприятные выражения после просьб этого не делать, а в переписке появляются шаблонные ответы, будто сгенерированные искусственным интеллектом — это действительно повод насторожиться. Так, 22% женщин и 34% мужчин признались, что будут шокированы, узнав, что их партнер общается с ними через ChatGPT. А для 42% россиянок и 22% мужчин это и вовсе станет поводом для расставания — ведь если вместо живого человека им отвечает нейросеть, то где же искренность?

Ранее психолог дала советы, как выйти из токсичных отношений.

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