Все аэропорты России сняли ограничения на полеты

Росавиация: все аэропорты в России вновь принимают и отправляют рейсы

Все аэропорты России принимают и отправляют рейсы в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Все аэропорты страны принимают и отправляют рейсы. Минтранс России и Росавиация продолжают контролировать работу отечественного воздушного транспорта», — говорится в сообщении.

В Росавиации отметили, что пассажирам оказываются все положенные по федеральным авиационным правилам услуги.

Как сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко, авиакомпании в период с 5 июля по 6:00 мск 7 июля отменили 485 рейсов из-за введенных в российских аэропортах ограничений. По его словам, в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 88 самолетов. Было задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов, оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тыс. человек.

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