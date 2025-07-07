На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Все аэропорты России сняли ограничения на полеты

Росавиация: все аэропорты в России вновь принимают и отправляют рейсы
true
true
true
close
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Все аэропорты России принимают и отправляют рейсы в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Все аэропорты страны принимают и отправляют рейсы. Минтранс России и Росавиация продолжают контролировать работу отечественного воздушного транспорта», — говорится в сообщении.

В Росавиации отметили, что пассажирам оказываются все положенные по федеральным авиационным правилам услуги.

Как сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко, авиакомпании в период с 5 июля по 6:00 мск 7 июля отменили 485 рейсов из-за введенных в российских аэропортах ограничений. По его словам, в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 88 самолетов. Было задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов, оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тыс. человек.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров оценил вероятность падения продаж авиабилетов в РФ на фоне налета украинских беспилотников на российскую территорию.

Ранее военный эксперт назвал способ защитить аэропорты РФ от БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами