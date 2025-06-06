В воде на теплоходе «Михаил Булгаков» нашли фекальные загрязнения

Вода на теплоходе «Михаил Булгаков», где произошло массовое отравление пассажиров, была непригодна даже для мытья посуды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

По данным суда, 29 мая на судне провели санитарно-эпидемиологическое расследование. По итогам работы представитель Роспотребнадзора заявил, что на теплоходе выявили множество нарушений.

«В воде найдены колиформные бактерии, также значительно превышено общемикробное число, что говорит о фекальном загрязнении воды, то есть вода грязная и использована быть не может даже для мытья посуды. Возможно, на судне нарушены условия по обеззараживанию воды», — говорится в материалах дела.

30 мая стало известно, что на борту теплохода «Михаил Булгаков», выполнявшего круиз по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, была зафиксирована вспышка норовирусной инфекции.

Жалобы на симптомы — тошноту, диарею и слабость — начали поступать уже в середине рейса. В городе Углич зафиксировано 19 обращений, включая несовершеннолетних. Двум отдыхающим предлагалась госпитализация, но они отказались от стационарного лечения. Несмотря на случаи заболевания, судно продолжило маршрут и прибыло в столицу без изменений в расписании.

Ранее на теплоходе «Михаил Булгаков», где произошло массовое заражение, обнаружили мух.