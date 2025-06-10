В воде известной марки нашли превышение содержания лития

В воде «Сенежская» нашли несоответствие по содержанию лития. Его избыток может привести к проблемам со здоровьем, об этом сообщает Telegram-канал SHOT Проверка.

«‎Как стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ, нарушение выявили в образце воды «Сенежская», отобранном в магазине «Ашан» в Самарской области. Предельно допустимая концентрация лития в питьевой воде составляет 0,03 мг/л.», — сказано в посте.

При длительном употреблении воды с повышенным содержанием лития можно получить мышечную слабость, аритмию, почечную недостаточность и снижение функций щитовидной железы. Воду с литием также нельзя пить беременным — это может навредить развитию плода, пишет канал.

22 мая Telegram-канал SHOT Проверка писал, что в детском пюре «Агуша» обнаружены бактерии, способные вызвать отравление. Позже Компания «‎Вимм-Билль-Данн», которая производит продукт, опровергла эти данные, ссылаясь в том числе на исследование Роспотребнадзора. В компании отметили, что полностью уверены в качестве своих детских продуктов питания, поскольку на всех этапах производства сотрудники соблюдают санитарные нормы.

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