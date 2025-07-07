В аэропорту Санкт-Петербурга закроют на ремонт платную «курилку»

Платная курительная комната в аэропорту Пулково закроется на ремонт. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы».

«Закроется на ремонт сегодня ночью по техническим причинам», — уточнил источник.

До этого стало известно, что в аэропорту пассажиры устроили бунт из-за платной комнаты для курения. По данным Telegram-канала SHOT, люди, застрявшие в терминале из-за задержек рейсов, отказались платить 500 рублей за каждый заход в курилку и потребовали сделать доступ бесплатным. Для урегулирования ситуации в терминал даже вызвали сотрудников группы быстрого реагирования.

1 июля в Пулково перевели курение в специальных зонах на платную основу. До 30 июня доступ в курительные комнаты в аэропорту был бесплатным.

Ранее Минздрав рассказал о снижении распространенности курения табака.