На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В аэропорту Санкт-Петербурга закроют на ремонт платную «курилку»

Платная «курилка» в Пулково закроется на ремонт
true
true
true
close
Александр Гальперин/РИА Новости

Платная курительная комната в аэропорту Пулково закроется на ремонт. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы».

«Закроется на ремонт сегодня ночью по техническим причинам», — уточнил источник.

До этого стало известно, что в аэропорту пассажиры устроили бунт из-за платной комнаты для курения. По данным Telegram-канала SHOT, люди, застрявшие в терминале из-за задержек рейсов, отказались платить 500 рублей за каждый заход в курилку и потребовали сделать доступ бесплатным. Для урегулирования ситуации в терминал даже вызвали сотрудников группы быстрого реагирования.

1 июля в Пулково перевели курение в специальных зонах на платную основу. До 30 июня доступ в курительные комнаты в аэропорту был бесплатным.

Ранее Минздрав рассказал о снижении распространенности курения табака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами