В аэропорту Пулково курилки стали платными

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге перевел курение в специальных зонах на платную основу. Об этом свидетельствует обновленный прайс-лист, опубликованный на официальном сайте воздушной гавани.

До 30 июня доступ в курительные комнаты в аэропорту был бесплатным. Теперь пассажирам придется платить 500 рублей за их посещение.

Еще в 2019 году в Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными. Однако, по словам первого зампреда комитета по охране здоровья нижней палаты Федота Тумусова, цена за использование курилок должна была составлять 50-100 рублей.

В 2025 году заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин сообщил, что в РФ распространение курения табака у людей в возрасте 15 лет и старше в 2024 году составило 18,6%, что на 4,6% ниже по сравнению с 2019 годом.

Ранее во Франции вступил в силу запрет на курение в общественных местах.