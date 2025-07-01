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В аэропорту Пулково курилки стали платными

Аэропорт Пулково ввел плату в 500 рублей за посещение зон курения
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Александр Гальперин/РИА Новости

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге перевел курение в специальных зонах на платную основу. Об этом свидетельствует обновленный прайс-лист, опубликованный на официальном сайте воздушной гавани.

До 30 июня доступ в курительные комнаты в аэропорту был бесплатным. Теперь пассажирам придется платить 500 рублей за их посещение.

Еще в 2019 году в Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными. Однако, по словам первого зампреда комитета по охране здоровья нижней палаты Федота Тумусова, цена за использование курилок должна была составлять 50-100 рублей.

В 2025 году заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин сообщил, что в РФ распространение курения табака у людей в возрасте 15 лет и старше в 2024 году составило 18,6%, что на 4,6% ниже по сравнению с 2019 годом.

Ранее во Франции вступил в силу запрет на курение в общественных местах.

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