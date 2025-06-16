Минздрав рассказал о снижении распространенности курения табака

Минздрав: распространение курения табака у людей старше 15 лет снизилось на 4,6%

В России распространение курения табака у людей в возрасте 15 лет и старше в 2024 году составило 18,6%, что на 4,6% ниже по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин в ходе совещания комитета Государственной думы по охране здоровья, передает РИА Новости.

Шесть лет назад была принята концепция государственной политики по противодействию потреблению табака и другой продукции, содержащей никотин. Эта концепция будет действовать до 2035 года.

В рамках этого федерального проекта были реализованы мероприятия, которые помогли уменьшить распространение курения табака в прошлом году, отметил Камкин.

В конце мая в Минздраве рассказали, что Чечня стала регионом с самым низким уровнем курения в России (0,2%). Также низкие показатели зафиксировали в Ингушетии (6,17%), Кабардино-Балкарии (10,31%), Карачаево-Черкесии (11,18%) и Ямало-Ненецком автономном округе (11,58%).

На другом конце рейтинга — регионы с наибольшим числом курящих: Еврейская автономная область (34,38%), Амурская область (28,78%), Бурятия (27,70%), Тыва (27,13%) и Алтай (26,91%).

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