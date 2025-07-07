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Застрявшие в Пулково пассажиры взбунтовались из-за платной курилки

SHOT: застрявшие в Пулково пассажиры устроили бунт из-за курилки за 500 рублей
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Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге пассажиры задержанных рейсов устроили бунт из-за платной комнаты для курения. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, люди, застрявшие в терминале из-за задержек рейсов, отказываются платить 500 рублей за каждый заход в курилку и требуют сделать доступ бесплатным.

Обстановку обострили задержки 95 рейсов, каждая из которых превышает две часа ожидания. Для урегулирования ситуации в терминал даже вызвали сотрудников группы быстрого реагирования.

1 июля Пулково перевело курение в специальных зонах на платную основу. До 30 июня доступ в курительные комнаты в аэропорту был бесплатным. В пресс-службе воздушной гавани объясняли, что курильная комната рассчитана всего на шесть человек и не справляется с потоком желающих, особенно в условиях массовых задержек. Также отмечается, что система вентиляции не выдерживает нагрузки, и помещение пришлось временно закрыть.

Ночью 7 июля сообщалось, что в Пулково сняли ограничения на проход в терминал и начали регистрацию пассажиров. Там заявили, что временные ограничения были введены на допуск в «чистую зону», а затем и в сам терминал.

Ранее очевидица рассказала о коллапсе в аэропорту Волгограда.

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