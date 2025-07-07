Взрывное устройство в рязанский бар принес юноша, который думал, что это муляж

SHOT: 18-летний парень, принесший гранату в бар в Рязани, думал, что это муляж

Гранату к бару в Рязани доставил 18-летний парень, который был уверен, что это муляж. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, юноша нес, как ему казалось, искусственное взрывное устройство к месту происшествия, чтобы показать его друзьям. Сообщается, что взрыв гранаты произошел в его руке, в результате чего конечность была оторвана.

В настоящий момент пострадавший доставлен в реанимацию, за его жизнь борются врачи. Один из его друзей погиб на месте, а еще двое молодых людей получили множественные ранения осколками — они госпитализированы.

До этого сообщалось, что у торгового центра «Малина» в Рязани произошел взрыв. По данным источника, в результате ЧП погиб один человек, еще двое получили травмы. По предварительной информации, на месте происшествия сдетонировало самодельное взрывное устройство.

28 июня в Харькове 33-летний местный житель принес гранату на территорию торгового центра и угрожал ее взорвать. По заявлениям полиции, этому предшествовала ссора с незнакомцем. После нее он сходил за гранатой Ф-1 и запалом, вернулся и начал угрожать присутствующим. Мужчину задержали правоохранители. Во время обыска в его доме они нашли еще одну гранату.

Ранее взрыв произошел в центре Курска.