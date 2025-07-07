SHOT: в центре Курска произошел взрыв в жилой многоэтажке, пострадал человек

В жилой многоэтажке в центре Курска произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, в результате взрыва пострадал минимум один человек.

2 июня Telegram-канал Mash сообщал, что в результате атаки украинских войск в частном секторе Курска загорелись два жилых дома на улицах Светлой и Коммунальной в Центральном административном округе.

7 июля в Ершове Саратовской области произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Предварительной причиной Telegram-канал Baza назвал утечку бытового газа. По данным журналистов, в доме оказались разрушены и повреждены несколько квартир. Никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в городе Ставрополе мощный взрыв разрушил стены квартиры в многоэтажном жилом доме.