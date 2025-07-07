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Ассистентка Старовойта дает показания следователю

«Осторожно, новости!»: ассистентка Старовойта дает показания сотрудникам СК
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Ассистентка Старовойта, которая смогла его опознать, начала передавать показания сотрудникам СК. Об этом сообщает «Осторожно, новости!».

На опубликованных кадрах видно, как девушка общается со следователем в машине. Источник сообщил, что ассистентку по имени Полина также считают девушкой чиновника.

«Она также сопровождала Старовойта в поездках. В пабликах Курской области писали, что девушка была не только помощницей чиновника, но и состояла с ним в отношениях», — говорится в сообщении.

7 июля президент РФ Владимир Путин уволил Романа Старовойта с поста главы Минтранса. Это произошло почти сразу после коллапса в аэропортах России, из-за которого сорвались сотни рейсов, а пассажиры были вынуждены ночевать в аэрогаванях. При этом неизвестно, связано ли решение об отставке министра с произошедшим. По данным СМИ, перестановки готовились несколько месяцев, а политолог Борис Межуев в беседе с «Газетой.Ru» назвал возможной причиной увольнения Старовойта проблемы в Курской области, которую он ранее возглавлял.

Ранее тело Романа Старовойта унесли с места гибели.

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