Тело Романа Старовойта унесли с места гибели

Тело бывшего главы Минтранса Романа Старовойта унесли на носилках в служебный автомобиль. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости!».

В данный моментов силовики осматривают его автомобиль. Бывший министр транспорта покончил с собой. Процедура опознания уже произошла, личность Старовойта подтвердила одна из его помощниц.

7 июля президент РФ Владимир Путин уволил Романа Старовойта с поста главы Минтранса. Это произошло почти сразу после коллапса в аэропортах России, из-за которого сорвались сотни рейсов, а пассажиры были вынуждены ночевать в аэрогаванях. При этом неизвестно, связано ли решение об отставке министра с произошедшим. По данным СМИ, перестановки готовились несколько месяцев, а политолог Борис Межуев в беседе с «Газетой.Ru» назвал возможной причиной увольнения Старовойта проблемы в Курской области, которую он ранее возглавлял. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилась новая информация о времени самоубийства Романа Старовойта.