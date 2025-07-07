Бывший вице-президент России отреагировал на смерть Старовойта

Бывший вице-президент России и экс-губернатор Курской области Александр Руцкой высказал мнение, что уволенный глава Минтранса Роман Старовойт мог уйти из жизни из гордости. Об этом сообщает Daily Storm.

По информации журналистов, Руцкой был знаком со Старовойтом еще со времен, когда тот был губернатором Курской области. По мнению политика, чиновник вряд ли мог быть причастен к хищениям при строительстве оборонительных укреплений в приграничном регионе.

«У меня язык не повернется сказать что-нибудь плохое в адрес Старовойта. Мне его жалко. Не могу поверить, чтобы он участвовал», — сказал бывший вице-президент.

Руцкой считает, что, если бы министр был замешан в хищении средств, он бы не покончил с собой, а выкручивался.

«Он понял, что этого не выдержит. Он поступил как настоящий русский офицер. В такое говно его вляпали — это же позор и стыд», — сказал Руцкой.

7 июля президент РФ Владимир Путин уволил Романа Старовойта с поста главы Минтранса. Это произошло почти сразу после коллапса в аэропортах России, из-за которого сорвались сотни рейсов, а пассажиры были вынуждены ночевать в аэрогаванях. При этом неизвестно, связано ли решение об отставке министра с произошедшим. По данным СМИ, перестановки готовились несколько месяцев, а политолог Борис Межуев в беседе с «Газетой.Ru» назвал возможной причиной увольнения Старовойта проблемы в Курской области, которую он ранее возглавлял.

Позднее стало известно, что Старовойт покончил с собой в Одинцово.

Ранее cтало известно, кому Старовойт написал последнее сообщение.