Появилась новая информация о времени суицида Романа Старовойта

Снятый с должности главы Минтранса Роман Старовойт покончил с собой днем 7 июля, сообщает Telegram-канал Mash.
«Роман Старовойт застрелился сегодня около 11:00 — информация Mash. Сейчас на месте самоубийства у парка Малевича специалисты снимают отпечатки и проводят следственные действия», — отмечается в публикации.
По данным Mash, Старовойт успел перед суицидом побывать на работе и провести совещание в то время, когда было объявлено об его освобождении от должности.
Об обнаружении тела Романа Старовойта сообщил ранее Следственный комитет РФ. Его нашли в личном автомобиле в Одинцовском городском округе Подмосковья.
До этого о времени и месте самоубийства отстраненного от должности главы Минтранса Романа Старовойта поступала противоречивая информация.
Ранее «Газета.Ru» подробно писала о снятии с должности главы Минтранса РФ Романа Старовойта.