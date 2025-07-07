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Появилась новая информация о времени суицида Романа Старовойта

Mash: Роман Старовойт покончил с собой в 11 часов 7 июля
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Снятый с должности главы Минтранса Роман Старовойт покончил с собой днем 7 июля, сообщает Telegram-канал Mash.

«Роман Старовойт застрелился сегодня около 11:00 — информация Mash. Сейчас на месте самоубийства у парка Малевича специалисты снимают отпечатки и проводят следственные действия», — отмечается в публикации.

По данным Mash, Старовойт успел перед суицидом побывать на работе и провести совещание в то время, когда было объявлено об его освобождении от должности.

Об обнаружении тела Романа Старовойта сообщил ранее Следственный комитет РФ. Его нашли в личном автомобиле в Одинцовском городском округе Подмосковья.

До этого о времени и месте самоубийства отстраненного от должности главы Минтранса Романа Старовойта поступала противоречивая информация.

Ранее «Газета.Ru» подробно писала о снятии с должности главы Минтранса РФ Романа Старовойта.

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Самоубийство Старовойта
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