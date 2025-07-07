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На Ставрополье задержали подозреваемую в хищениях средств банду

На Ставрополье возбудили дело о легализации 200 миллионов рублей
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в Telegram-канале, что по факту легализации 200 миллионов рублей, полученных незаконным путем, было возбуждено уголовное дело в отношении восьми подозреваемых на Ставрополье.

В ходе расследования дела о хищении у основателя крупной российской нефтехимической компании продуктов нефтепереработки, сжиженного газа и денежных средств на сумму свыше 3 миллиардов рублей выявлены новые подробности. Установлено, что часть участников преступной группы, совершившей это преступление, причастна к отмыванию 200 миллионов рублей. Эти факты стали основанием для возбуждения отдельного дела о легализации указанных средств.

В рамках одного производства объединены уголовные дела по статьям о краже, мошенничестве, вымогательстве, легализации денежных средств, неправомерном действии при банкротстве, организации преступного сообщества или участие в нем, незаконных операциях с оружием и контрабанде. Обвиняемые лишились имущества на сумму более 6 млрд рублей.

В мае суд приговорил экс-начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, обвиняемого в создании преступного сообщества и получении взяток. Сам подсудимый свою вину не признал. Помимо лишения свободы, суд также назначил ему штраф размером в 100 млн рублей.

Ранее в российском регионе мужчину задержали за кражу нескольких миллионов у участника СВО.

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