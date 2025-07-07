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В российском регионе мужчину задержали за кражу нескольких миллионов у участника СВО

Прокуратура: житель Чукотки заключен под стражу за хищение 3 млн бойца СВО
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В Чукотском автономном округе заключили под стражу местного жителя за хищение трех миллионов рублей у участника спецоперации. Об этом сообщает прокуратура региона в официальном Telegram-канале.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Тайное хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере»). Он будет под стражей до 19 августа, уточнили правоохранители.

«Получив доступ к личному кабинету в приложении «Сбербанк Онлайн», принадлежавшему участнику СВО, похитил у бойца денежные средства в размере свыше 3 млн рублей», — сказано в сообщении прокуратуры.

Известно, что фигурант дела скрылся от силовиков, и его объявили в розыск. Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле Анадырской межрайонной прокуратуры, заключили в ведомстве.

В апреле 2025 года сообщалось, что двое жителей Московской области стали фигурантами уголовного дела о хищении такой же суммы у раненого участника СВО. Мошенники связались с мужчиной, проходившим лечение после того, как он получил ранение в зоне СВО. Они убедили его перейти по присланной ссылке. Таким образом он установил на смартфон приложение для удаленного доступа. Злоумышленники смогли получить доступ к его аккаунту в онлайн-банке и сняли средства.

Ранее мошенники начали рассылать фишинговые ссылки в Telegram с заголовками об окончании СВО.

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