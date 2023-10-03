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Стали известны подробности задержания мэра Кизилюрта

112: мэр Кизилюрта Магомед Магомедов задержан по подозрению в хищении госсредств

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mo-kizilurt.ru

Мэр города Кизилюрт Магомед Магомедов задержан на рабочем месте сотрудниками Федеральной службы безопасности по подозрению в хищении им средств государственного бюджета в период, когда он занимал пост министра спорта Республики Дагестан. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Ранее сообщалось, что сотрудники центрального аппарата ФСБ РФ прибыли в Кизилюрт из Москвы и задержали Магомедова.

По данным 112, чиновника везут в Москву. Расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета России.

Магомедов известен в Дагестане под прозвищами «Большой Махач» и «Чалма».

На этой неделе также стало известно, что Сыктывкарский городской суд Республики Коми по итогам заседания, состоявшегося 1 октября, заключил под стражу главу администрации муниципального образования «Печора» Валерия Серова. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

Ранее бывший глава управления Минобороны России получил 7,5 года колонии.

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