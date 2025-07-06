Арестован глава Карабудахкентского района Дагестана

Суд принял решение заключить под стражу главу Карабудахкентского района Дагестана Махмуда Амиралиева. Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета (СК) РФ.

Фигурант уголовного дела о мошенничестве пробудет в СИЗО до 2 сентября.

По данным СК, Амиралиев предложил директору коммерческой организации заключить контракт за 20% от его стоимости на выполнение работ по строительству водопровода для водоснабжения сел Губден и Гурбуки Карабудахкентского района. В результате преступной махинации было похищено около 56 млн рублей.

По данным СМИ, до задержания Амиралиева отозвали из зоны проведения специальной военной операции, куда он уехал около месяца назад.

О задержании Амиралиева стало известно 5 июля. ТАСС сообщал, что он является родственником бывшего госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова, который указом от 30 июня был освобожден от должности и уволен с государственной службы.

Ранее в Челябинской области задержали прокурора по делу о мошенничестве.