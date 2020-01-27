Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового первого замглавы Росгвардии. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Отмечается, что должность теперь занимает генерал-полковник Виктор Стригунов.
«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ, освободив его от занимаемой должности», — написано в тексте документа.
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