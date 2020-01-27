Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии

close
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового первого замглавы Росгвардии. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Отмечается, что должность теперь занимает генерал-полковник Виктор Стригунов.

«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ, освободив его от занимаемой должности», — написано в тексте документа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Чистка в МВД: Путин освободил от должности десятки силовиков

«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии