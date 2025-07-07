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В Крыму выразили готовность к запуску аэропорта в Симферополе

Аксенов: работа аэропорта в Симферополе будет запущена при распоряжении Путина
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем Telegram-канале о готовности немедленно запустить работу аэропорта в Симферополе при распоряжении президента России Владимира Путина.

По словам Аксенова, в ходе его встречи с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрием Викторовичем Ядровым обсуждалось восстановление авиасообщения в перспективе и ряд вопросов материально-технического состояния международного аэропорта Симферополь имени И.К. Айвазовского.

Аксенов подчеркнул, что авиация остается для Крыма основным видом транспорта, без которого республика теряет определенную долю туристов. По его словам, несмотря на временное закрытие воздушной гавани по соображениям безопасности, в нем проводятся все необходимые работы по его содержанию.

«При получении соответствующего распоряжения от Президента Владимира Владимировича Путина готовы немедленно запустить работу аэропорта», — написал глава Крыма.

В середине мая Аксенов заявил, что собирается инициировать изменения в федеральном законодательстве об ужесточении возможности получения мигрантами российского гражданства на основании трудовой визы и запрете ввоза ими в Россию своих семей.

Ранее Лавров выступил против слова «аннексия» применительно к новым регионам России.

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