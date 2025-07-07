Лавров выступил против слова «аннексия» применительно к новым регионам России

Использование термина «аннексия» применительно к Крыму, а также четырем новым регионам, перешедшим под контроль России за время специальной военной операции, неуместно и неприемлемо. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

Дипломат подчеркнул, что в соответствии с международным правом в Крыму, Севастополе, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы, на которых многие люди высказались за присоединение к Российской Федерации.

Лавров добавил, что таким образом было реализовано право народов на самоопределение, закрепленное в Уставе Организации Объединенных Наций.

По словам министра, в странах Запада, когда упоминают Устав ООН, цитируют лишь то, что выгодно, выдергивая, например, слова только про территориальную целостность, но при этом не обращают внимание на право народов на самоопределение. Лавров назвал это манипуляцией и проявлением двойных стандартов.

Ранее Лавров заявил, что урегулирование конфликта вокруг Украины невозможно без устранения первопричин.