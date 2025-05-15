Глава Крыма предложил запретить мигрантам привозить семьи в РФ

Трудовым мигрантам следует запретить привозить свои семьи в Россию. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксенов.

Он рассказал, что собирается инициировать изменения в федеральном законодательстве об ужесточении возможности получения мигрантами российского гражданства на основании трудовой визы и запрете ввоза ими в Россию своих семей.

«Приехали — поработали — спасибо — до свидания», — написал Аксенов.

До этого в МВД РФ рассказали, что около 90% иностранных граждан находятся в России на законных основаниях. При этом в структуре миграционных потоков в последние годы существенных изменений не происходило. Около 80% пребывающих являются выходцами из стран СНГ.

7 мая депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой закрыть доступ в российские детские сады детям нелегальных мигрантов. По мнению парламентария, у детей нелегалов зачастую отсутствуют необходимая вакцинация, также они не проходят медобследования.

Ранее в Госдуме предложили внедрить функцию отказа от таксиста-мигранта.