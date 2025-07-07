На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москва ожидается град и ливень

Вильфанд: в Москве во вторник прогнозируют грозу и ливень
true
true
true
close
Telegram-канал «SHOT»

Кратковременный ливневый дождь и гроза прогнозируются местами в Москве во вторник, не исключен даже град. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По расчетам, завтра во второй половине дня — грозовая деятельность, кратковременная. Гроза грянет, пройдет ливневый дождь, приличный, и затем небо очистится», — уточнил он.

Также Вильфанд добавил, что порывы ветра ожидаются до 17 метров в секунду, и даже не исключен кратковременный град.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, буквально за 10-15 минут в разных районах столицы выпадет 8-10 миллиметров осадков.

Утром 7 июля ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что температура воздуха в Москве на неделе с 7 июля будет приближаться к рекордно высоким значениям, жара простоит как минимум до выходных, 12-го и 13-го числа включительно.

До этого ведущий эксперт в области климата, замдиректора по науке Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский рассказал «Газете.Ru», что современные технологии, включая искусственный интеллект, позволяют улучшить точность и детальность прогнозов погоды, однако точные на 100% прогнозы делать невозможно.

Ранее синоптики объяснили, что вызвало аномальную жару в Приморском крае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами