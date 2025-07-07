В Москва ожидается град и ливень

Вильфанд: в Москве во вторник прогнозируют грозу и ливень

Кратковременный ливневый дождь и гроза прогнозируются местами в Москве во вторник, не исключен даже град. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По расчетам, завтра во второй половине дня — грозовая деятельность, кратковременная. Гроза грянет, пройдет ливневый дождь, приличный, и затем небо очистится», — уточнил он.

Также Вильфанд добавил, что порывы ветра ожидаются до 17 метров в секунду, и даже не исключен кратковременный град.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, буквально за 10-15 минут в разных районах столицы выпадет 8-10 миллиметров осадков.

Утром 7 июля ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что температура воздуха в Москве на неделе с 7 июля будет приближаться к рекордно высоким значениям, жара простоит как минимум до выходных, 12-го и 13-го числа включительно.

До этого ведущий эксперт в области климата, замдиректора по науке Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский рассказал «Газете.Ru», что современные технологии, включая искусственный интеллект, позволяют улучшить точность и детальность прогнозов погоды, однако точные на 100% прогнозы делать невозможно.

Ранее синоптики объяснили, что вызвало аномальную жару в Приморском крае.