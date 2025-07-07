Российский климатолог объяснил, почему точные прогнозы погоды делать невозможно

Современные технологии, включая искусственный интеллект, позволяют улучшить точность и детальность прогнозов погоды, однако точные на 100% прогнозы делать невозможно. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий эксперт в области климата, замдиректора по науке Института Физики Атмосферы имени А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский на площадке форума «Земляне».

«Понятно, что компьютеры стали значительно мощнее. В этом смысле мы, конечно, получили возможности, улучшающие точность прогнозов и детальность. Что касается искусственного интеллекта, то это новый инструмент в нашем арсенале. Новый, но не первый. Каждый подобный новый инструмент мы проверяем, тестируем, смотрим, в чем он может быть на полезен, а в чем — нет. Да, наверное, ИИ в чем-то удобен, но, на мой взгляд, человека он не заменит. Все равно мысли и идеи важнее», — считает эксперт.

При этом, по словам климатолога, даже при всех имеющихся ныне возможностях нельзя точно предсказать погоду хотя бы на неделю.

«Это по определению нереально из-за хаоса в атмосфере. Максимальный срок классического гидродинамического прогноза — 14 дней, а более-менее точного — 3 дня», — заявил он.

Зато в отдельных регионах можно обозначать более долгие тенденции, основываясь на информации о климатических компонентах, которые обладают долгой «памятью», таких как океан, льды, состояние почвы.

«Например, есть явление Эль-Ниньо — такой важный феномен в Тихом океане. И состояние Эль-Ниньо (его фазу) мы научились прогнозировать на несколько месяцев вперед. Ряд территорий сильно зависят от этого состояния. Мы можем прогнозировать: такой-то месяц на этих территориях будет более сухим, чем обычно. Или, например, своего рода сигнал дает Атлантика — тут мы тоже можем говорить о повышенной частоте тех или иных погодных явлений, которые будут происходить в Западной Европе или, например, Мурманской области. А вот для Сибири, к сожалению, таких долгосрочных предикторов пока нет. В этом смысле это такая «серая зона» прогноза, где нам еще нужно работать», — рассказал специалист.

Ранее метеоролог рассказал, как в ближайшем будущем поменяется погода в России.