Синоптики рассказали, что вызвало аномальную жару в Приморском крае

Океаническое и атмосферное явление Ла-Нинья стало причиной аномальной жары в Приморском крае. Об этом рассказал руководитель Примгидромета Борис Кубай.

Синоптик отметил, что Ла-Нинья с ранней весны стала активно проявляться в Тихом океане. Над океаном во всей толще атмосферы сложились благоприятные условия для формирования мощного антициклона. Он с весны притягивал теплый тропический воздух, что повысило температуру на 5-10°C. Антициклон размывает облачность и осадки, особенно над южной частью Приморского края.

4 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москву после долгого периода прохладной и дождливой погоды возвращается летнее тепло.

3 июля сообщалось, что из-за экстремальной жары с начала лета в Южной Корее более 600 человек обратились в больницы с симптомами теплового удара.

Ранее врач рассказала, от каких продуктов нужно отказаться в жаркую погоду.