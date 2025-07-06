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СМИ утверждают, что Трамп может объявить о прекращении огня в Газе

National: Трамп может 7 июля объявить о прекращении огня в секторе Газа
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Amir Cohen/Reuters

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 7 июля, может объявить о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает The National со ссылкой на источники.

По их словам, объявление о прекращении огня может произойти в случае достижения договоренностей на переговорах Израиля и палестинского движения ХАМАС, которые проходят в Катаре.

Объявление Трампа будет включать призыв к ХАМАС сложить оружие, освободить заложников, а также «требование покинуть Газу и жить в изгнании».

До этого президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что для освобождения заложников в секторе Газа могут быть приняты сложные решения.

Накануне израильский премьер Биньямин Нетаньяху созвал кабинет безопасности, где обсуждались условия сделки по освобождению удерживаемых в Газе заложников и вопрос вероятной отправки делегации страны в Доху для переговоров. По словам израильских официальных лиц, палестинское радикальное движение ХАМАС смягчило свои требования из-за давления со стороны Катара и США.

Ранее Евросоюз подготовил санкции против Израиля.

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