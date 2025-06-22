На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В доме в Свердловской области произошел взрыв газа

SHOT: в пятиэтажном доме в Серове в Свердловской области произошел взрыв газа

В пятиэтажном доме в городе Серове в Свердловской области произошел взрыв газа. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, детонация произошла после того, что как житель квартиры на пятом этаже здания поставил на огонь чайник. В результате пострадали четыре человека, в том числе дети. Жители дома поспешили эвакуироваться вместе с питомцами.

Кадры последствий инцидента привел Telegram-канал Skazhur. Там же сообщается, что газовая служба инспектировала пострадавший дом еще весной 2025 года и нарушений выявлено не было. Сообщается, что в разрушенной в результате взрыва квартире жил молодой человек.

До этого суд утвердил пожизненный срок жителю Ступино, устроившему взрыв газа в доме.

По данным следствия, Зарубин из-за частых ссор хотел избавиться от семьи, с связи с чем планировал инсценировать преступление под бытовой взрыв газа. Взрыв привел к обрушению подъезда многоэтажного жилого дома.

Ранее свыше 40 квартир оказались повреждены в результате взрыва газа в Ставрополе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами