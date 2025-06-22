В доме в Свердловской области произошел взрыв газа

SHOT: в пятиэтажном доме в Серове в Свердловской области произошел взрыв газа

В пятиэтажном доме в городе Серове в Свердловской области произошел взрыв газа. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, детонация произошла после того, что как житель квартиры на пятом этаже здания поставил на огонь чайник. В результате пострадали четыре человека, в том числе дети. Жители дома поспешили эвакуироваться вместе с питомцами.

Кадры последствий инцидента привел Telegram-канал Skazhur. Там же сообщается, что газовая служба инспектировала пострадавший дом еще весной 2025 года и нарушений выявлено не было. Сообщается, что в разрушенной в результате взрыва квартире жил молодой человек.

До этого суд утвердил пожизненный срок жителю Ступино, устроившему взрыв газа в доме.

По данным следствия, Зарубин из-за частых ссор хотел избавиться от семьи, с связи с чем планировал инсценировать преступление под бытовой взрыв газа. Взрыв привел к обрушению подъезда многоэтажного жилого дома.

Ранее свыше 40 квартир оказались повреждены в результате взрыва газа в Ставрополе.