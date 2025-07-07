Взрыв произошел в жилом доме в Саратовской области

Взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме в городе Ершове в Саратовской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Предварительная причина взрыва — утечка бытового газа», — говорится в материале.

По данным журналистов, в доме оказались разрушены и повреждены несколько квартир. К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

22 июня в городе Серове, расположенном в Свердловской области, произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. Telegram-канал SHOT писал, что детонация произошла после того, как житель одной из квартир на последнем этаже поставил на огонь чайник.

В результате взрыва пострадали четыре человека, включая детей. Telegram-канал Skazhur сообщил, что в разрушенной из-за ЧП квартире проживал молодой человек.

23 мая на территории ТЭЦ-9 в городе Ангарске в Иркутской области произошел взрыв, в результате которого пострадала 35-летняя женщина. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ рассказали, что на теплоэлектроцентрали взорвался резервуар с угольной пылью. В связи с этим сотрудники ведомства возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

Ранее в городе Ставрополе мощный взрыв разрушил стены квартиры в многоэтажном жилом доме.