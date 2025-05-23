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Один человек пострадал в результате взрыва на ТЭЦ в Иркутской области

СК: женщина пострадала при взрыве резервуара с угольной пылью на ТЭЦ в Ангарске
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СУ СК РФ по Иркутской области

Взрыв произошел на территории ТЭЦ-9 в городе Ангарске, расположенном в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, на теплоэлектроцентрали взорвался резервуар с угольной пылью. В результате пострадала 35-летняя женщина, ее доставили в медицинское учреждение с ожогами.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», — говорится в заявлении.

Из него следует, что сотрудникам СК РФ предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. В настоящее время на месте происшествия работают следователи-криминалисты. Специалисты изымут всю технику и документы, которые могут иметь отношение к делу, а также допросят свидетелей и назначат необходимые экспертизы.

Утром 21 мая в жилом доме на улице Тухачевского в городе Ставрополе произошел взрыв бытового газа. Как рассказали местные жители, взрывная волна разрушила несущие стены и перекрытия. При этом по территории вокруг здания разлетелись кирпичи.

Более того, повреждения получил и соседний жилой дом. В семи квартирах оказались выбиты окна, в стене образовалась пробоина, и ограждение двух балконов было разорвано. На фоне случившегося власти ввели в населенном пункте режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил устранить последствия взрыва в течение двух недель.

Ранее в Новосибирской области автомобиль взорвался, проезжая мимо жилого дома.

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