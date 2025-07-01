В Минобороны России подтвердили крушение Су-34 в Нижегородской области

В Нижегородской области потерпел крушение истребитель Су-34, экипаж успел катапультироваться. Эту информацию подтвердили в министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что полет был учебный и выполнялся без боекомплекта. При заходе на посадку отказала система выпуска одной из стоек шасси. В Минобороны сообщили, что экипаж пытался починить неисправность прямо во время полета, однако безуспешно. По команде руководителя пилоты вывели истребитель в безопасную зону и катапультировались.

В министерстве добавили, что истребитель упал в безлюдном районе, пострадавших среди мирного населения нет. На земле разрушений также не обнаружено.

По информации источника Telegram-канала 112, самолет разрушен. На месте происшествия работают пожарные подразделения.

Истребитель потерпел крушение в Выксунском районе Нижегородской области 1 июля.

По данным Mash, одного из пилотов уже нашли спасатели. По предварительной оценке, он не получил видимых повреждений. Поиск второго летчика продолжается с привлечением авиации и беспилотников.

Ранее российские военные сбили истребитель F-16 ВСУ.