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В РФ разработают новую систему оплаты труда педагогов

Кравцов: Минпросвещения работает над новой системой оплаты труда педагогов
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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам кампании ЕГЭ-2025, заявил, что министерство работает над новой системой оплаты труда педагогов. Его слова передает ТАСС.

По словам Кравцова, была упорядочена нагрузка на школьников, что помогло нормировать рабочее время учителей. Кроме того, была принята единая образовательная программа.

Министр уточнил, что в правительстве продолжают разрабатывать механизмы защиты прав учителей.

«Мы работаем над новой системой оплаты труда педагогов, понимая необходимость увеличения зарплат учителей», — отметил Кравцов.

До этого РИА Новости со ссылкой на ответ министерства просвещения на обращение депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» сообщало, что вопрос полной или частичной отмены основного государственного экзамена (ОГЭ) в России в настоящее время не рассматривается.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали об отсутствии предложений по альтернативам ЕГЭ.

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