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В Кургане вагон грузового поезда сошел с рельсов на железнодорожной станции

ЮУЖД: порожний вагон грузового поезда сошел с рельсов на станции Курган
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Порожний вагон грузового поезда сошел с рельсов на железнодорожной станции Курган в одноименном городе. Об этом сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что инцидент произошел в 7:30 мск.

«На движение пассажирских поездов происшествие не влияет. Причины произошедшего устанавливаются», — говорится в публикации.

По данным пресс-службы, в результате ЧП никто не пострадал. К месту инцидента был направлен восстановительный поезд.

19 июня на железнодорожной станции Каргаполье в Курганской области произошла авария — с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда. В пресс-службе ЮУЖД подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал. Однако специалистам пришлось приостановить движение поездов на соответствующем участке.

В связи с произошедшим Уральская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На место ЧП выезжал уполномоченный транспортный прокурор.

Ранее в Краснодарском крае из-за обвала скалы задержали 10 поездов.

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