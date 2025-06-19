В Курганской области грузовой поезд сошел с рельсов

На станции Каргаполье в Курганской области произошла авария — с рельсов сошли 11 вагонов грузового состава. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Инцидент случился на перегоне между Каменском-Уральским и Курганом. По предварительной информации, пострадавших нет. На место происшествия направлены восстановительные бригады.

Движение поездов на участке временно приостановлено. Причины аварии выясняются.

В компании добавили, что из-за восстановительных работ на станции Каргаполье ЮУЖД задержали поезд дальнего следования №114 Казань — Алма-Ата.

Кроме того, пассажиров двух пригородных поездов доставят к станции назначения с помощью автобусов.

На прошлой неделе во Владивостоке вагон с углем сошел с рельсов. При этом в результате инцидента никто не пострадал. Задержки движения в связи с этим тоже не было.

Ранее в Краснодарском крае десять поездов задержали из-за обвала скалы.