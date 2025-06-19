Прокуратура начала проверку после крушения состава в Курганской области

Прокурор выехал на место крушения состава из 11 вагонов под Курганом

Уральская транспортная прокуратура начала проверку после схода с рельсов 11 вагонов в Кургане. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

По данным ведомства, инцидент произошел 19 июня в дневное время.

«На станции Каргаполье Южно-Уральской железной дороги произошел сход 11 порожних вагонов, из них три вагона с опрокидыванием, следовавших грузовым поездом № 2446», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате инцидента нет, на место выехал уполномоченный транспортный прокурор. По поручению Уральской транспортной прокуратуры Курганской транспортной прокуратурой организована проверка.

До этого в Чусовом Пермского края при демонтаже путепровода упала многотонная бетонная балка, повредив контактную сеть и стоящий под мостом товарный поезд.

Инцидент произошел 14 июня 2025 года во время капитального ремонта путепровода на 129-м км железной дороги. При демонтаже старой балки, которую одновременно поднимали два крана, конструкция неожиданно треснула и рухнула вниз. Балка задела контактную сеть и состав, находившийся на путях. В инциденте никто не пострадал.

Ранее в российском городе вагон с углем сошел с рельсов.