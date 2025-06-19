На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура начала проверку после крушения состава в Курганской области

Прокурор выехал на место крушения состава из 11 вагонов под Курганом
close
Уральская транспортная прокуратура

Уральская транспортная прокуратура начала проверку после схода с рельсов 11 вагонов в Кургане. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

По данным ведомства, инцидент произошел 19 июня в дневное время.

«На станции Каргаполье Южно-Уральской железной дороги произошел сход 11 порожних вагонов, из них три вагона с опрокидыванием, следовавших грузовым поездом № 2446», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате инцидента нет, на место выехал уполномоченный транспортный прокурор. По поручению Уральской транспортной прокуратуры Курганской транспортной прокуратурой организована проверка.

До этого в Чусовом Пермского края при демонтаже путепровода упала многотонная бетонная балка, повредив контактную сеть и стоящий под мостом товарный поезд.

Инцидент произошел 14 июня 2025 года во время капитального ремонта путепровода на 129-м км железной дороги. При демонтаже старой балки, которую одновременно поднимали два крана, конструкция неожиданно треснула и рухнула вниз. Балка задела контактную сеть и состав, находившийся на путях. В инциденте никто не пострадал.

Ранее в российском городе вагон с углем сошел с рельсов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами