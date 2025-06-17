В Краснодарском крае десять поездов задержали из-за обвала скалы

После мощных ливней произошел обвал скальных пород, из-за чего в Краснодарском крае пришлось приостановить движение на перегоне Туапсе — Шепси. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Так, с 4:19 до 14:00 были задержаны: № 6801 Туапсе - Имеретинский курорт, № 808 «Ласточка» Аэропорт Сочи - Ростов-на-Дону, № 6803 Туапсе - Имеретинский курорт, № 459 Тамбов - Адлер, № 643 Кисловодск - Адлер, № 480 Сухум - Санкт-Петербург, № 641 Ростов - Адлер, № 127 Красноярск - Адлер, № 465 Астрахань - Имеретинский курорт, № 541 Москва - Адлер.

«На место была направлена бригада железнодорожников, которым в сжатые сроки удалось расчистить участок», — сказано в сообщении.

Вскоре движение по одному из путей открыли, а после — восстановили полностью, рассказали в РЖД.

31 мая в Брянской области в результате подрыва моста произошло крушение пассажирского поезда Климово — Москва. Семь человек получили несовместимые с жизнью травмы, еще более сотни пострадали. На следующий день из-за подрыва обрушился железнодорожный мост в Курской области: с рельсов сошел грузовой локомотив, пострадали три сотрудника РЖД. Переправу взорвали с помощью пяти самодельных взрывных устройств. Утром 5 июня в Воронежской области неизвестные подорвали железнодорожные пути «непосредственно перед прохождением поезда». Благодаря быстрой реакции машиниста и поездной бригады трагедии удалось избежать.

Ранее жена машиниста брянского поезда рассказала, как он спас сотни людей.