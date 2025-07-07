В российском регионе с начала года задержали пять агентов Украины

В Калужской области с начала года выявили пять пособников спецслужб Украины

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Калужской области с начала 2025 года выявило пятерых пособников спецслужб Украины. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

«С начала года УФСБ в регионе выявлено пять пособников украинских спецслужб, которые занимались поджогами (объекты транспорта и связи)», — сказали журналистам.

Их уже осудили, добавили в ФСБ. Деятельность пособников раскрыли в 2024 году, уточнили силовики.

Кроме того, как рассказали СМИ, шестой агент передавал представителям Вооруженных сил Украины данные о российских системах противовоздушной обороны.

7 июля сообщалось, что в одном из регионов Сибири сотрудники службы не допустили массового вовлечения жителей в сбор данных против России. Как рассказали РИА Новости в управлении по Новосибирской области, в соцсетях и мессенджерах злоумышленники отправляли сообщения о псевдопатриотическом проекте, обещая деньги случае выигрыша.

Жителей просили делать фото переправ, производственных зданий и так далее. Согласившимся обещали деньги якобы за выигрыш в разных номинациях «конкурса». Силовики напоминают: за действия такого характера предусмотрена уголовная ответственность, в том числе пожизненный срок, в зависимости от тяжести совершенного преступления.

Правоохранители призвали граждан быть внимательными и не доверять сомнительным предложениям, даже если они носят якобы патриотический характер.

2 июля Кемеровский областной суд приговорил местного жителя — Смирнову Андрею Петровичу к 16 годам колони строгого режима за госизмену. Правоохранители установили, что три года назад мужчина присоединился к украинской хакерской группе. Он проводил DDoS-атаки на важные объекты инфраструктуры РФ.

Ранее в Нижегородской области задержали подозреваемую в государственной измене женщину.