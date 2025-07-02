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В Нижегородской области задержали подозреваемую в государственной измене женщину

ФСБ: в Нижегородской области задержана работавшая на СБУ женщина
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Нижегородской области ФСБ задержала женщину, которая сотрудничала со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Местная жительница, действуя из идеологических побуждений, передавала сотруднику СБУ фотографии инфраструктурных объектов оборонного предприятия, его географические координаты и сведения о силах противовоздушной обороны, которые обеспечивали защиту предприятия от беспилотных летательных аппаратов.

Во время проведенного по месту жительства подозреваемой обыска были обнаружены электронные носители информации, на которых содержались переданные СБУ данные ограниченного характера.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Следствие устанавливает ее возможных соучастников.

2 июля сообщалось, что Кемеровский областной суд вынес первый в регионе приговор местному жителю по делу о государственной измене.

В тот же день стало известно, что в Запорожской области были задержаны три местных жителя по подозрению в госизмене.

Ранее суд Ленобласти приговорил гражданина Украины к 10 годам колонии за шпионаж.

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