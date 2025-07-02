В Кузбассе впервые вынесли приговор по делу о государственной измене

Кемеровский областной суд вынес первый в регионе приговор местному жителю по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

Суд назначил Смирнову Андрею Петровичу наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Как установило следствие, в 2022 году подсудимый присоединился к украинской хакерской группе. Используя вредоносное программное обеспечение, он проводил DDoS-атаки на важные объекты инфраструктуры России. В результате некоторые российские компании столкнулись с блокировкой своих сайтов.

Мужчину признали виновным в использовании вредоносной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного блокирования компьютерной информации, и государственной измене.

2 июля в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в Запорожской области были задержаны три местных жителя по подозрению в госизмене. По данным ведомства, они переводили деньги на счета, которые использовались украинскими военными и спецслужбами.

Ранее суд Ленобласти приговорил гражданина Украины к 10 годам колонии за шпионаж.