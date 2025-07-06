Врач рассказала, от каких продуктов нужно отказаться в жаркую погоду

Wellness Pulse: в жару нужно отказаться от кофеина и сахара

Перенести летнюю жару помогают фрукты, овощи, листовая зелень и легкие источники белка, такие как греческий йогурт. Кофе, мясные закуски и сахар, напротив, могут усугубить обезвоживание. Об этом изданию Wellness Pulse рассказала британский диетолог Келли Крайсир.

Отмечается, что в жаркую погоду лучше отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием жидкости – фруктам, овощам, ягодам и зелени. Также стоит обратить внимание на смузи – в качестве основы рекомендуется использовать кокосовую воду, замороженные фрукты и белок, например греческий йогурт или чистый протеиновый порошок.

Продуктов с высоким содержанием натрия, напротив, лучше избегать, поскольку они могут затруднять процесс гидратации организма. По словам диетолога, в категорию «неподходящий» входят мясные закуски, крендельки, сухарики и чипсы.

Доктор Крайсир также посоветовала не злоупотреблять алкоголем и напитками с кофеином в сильную жару. По словам эксперта, они обладают мочегонным эффектом.

«На каждую выпитую чашку кофе или коктейль должно приходиться аналогичное количество воды. Цель состоит в том, чтобы предотвратить обезвоживание, а не пытаться его восполнить», — отметила диетолог.

Эксперт также напомнила о важности контроля потребления сахара в жару. Кондитерские изделия и сладкая газировка могут ускорить потерю жидкости и ухудшить самочувствие из-за резкого повышения уровня сахара в крови. Доктор Крайсир уточнила, что сахар может скрываться и спортивных напитках, которые позиционируются как средства для регидратации (восстановления водного баланса).

Ранее врач рассказала, почему летом обостряются заболевания ЖКТ.