Москвичам пообещали окончательное возвращение жаркой погоды

В Москву после долгого периода прохладной и дождливой погоды возвращается летнее тепло – уже сегодня температура воздуха показывает небольшое превышение климатических норм, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Со следующей недели установится стабильно жаркая погода, поэтому можно будет возобновить купальный сезон, рассказал он НСН.

Сегодня утром в столице воздух прогрелся до +28 градусов, хотя завтра в город опять вернется майская погода – станет на 7-8 градусов холоднее. Это произойдет из-за перемещения северных воздушных масс, однако они быстро отступят и не приведут к такой же ненастной погоде – прогнозируется переменная облачность и редкие небольшие дожди, пообещал синоптик. Температура воздуха в выходные будет держаться на уровне +19...+20 градусов, ночью +7...+10 градусов.

Но уже со следующей недели жителей и гостей города порадует июльская жара – в понедельник ожидается +25 градусов, а со вторника +25...+30 и выше.

«30 градусов – это предел, на юге Московской области. Ночные температуры будут выше 15 градусов. Поэтому в следующие выходные можно будет возобновлять купальный сезон», — отметил Вильфанд.

Напомним, до этого он также сообщил, что конец июня и начало июля запомнятся тем, что температура в Москве по климату соответствовала той температуре, которая в среднем бывает 9 мая. А 2 июля погода соответствовала 13 мая, уточнил научный руководитель Гидрометцентра, а это большая редкость.

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