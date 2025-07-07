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Россиянам пообещали снижение роста тарифов ЖКХ

Депутат Колунов: рост тарифов ЖКХ замедлится до 5,9% к 2028 году
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России будут последовательно снижаться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова («Единая Россия»).

Прогнозируемая индексация: 9,8% — с 1 июля 2026 года, 7,9% — с 1 июля 2027 года, 5,9% — с 1 июля 2028 года.

«Окончательные решения принимаются регионами, где рост может быть ниже», — уточнил депутат.

С 1 июля 2025 года в России произошло плановое повышение коммунальных тарифов. В зависимости от региона рост стоимости услуг ЖКХ будет существенно варьироваться. В среднем по стране рост составил 11,9%. Показатель 2025 года — наиболее значительное одноразовое повышение за последние 10 лет (в 2024 году — 9,8%, в 2023 году — 8,1%). В Москве тарифы выросли в среднем на 15%, при этом электроэнергия подорожала на 12,6–22,8% в зависимости от категории потребителей. Как именно изменятся цены на коммуналку, чем обусловлено повышение, почему тарифы растут и как уменьшить расходы в платежках — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам назвали способы сэкономить на коммуналке.

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