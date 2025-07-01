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Россиянам назвали способы сэкономить на коммуналке

Экономист Арсеньева посоветовала россиянам принять меры для экономии на ЖКУ
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Виталий Белоусов/РИА Новости

В России с 1 июля повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги в среднем на 11,9%. Чтобы снизить эффект от такого роста россиянам можно заранее принять некоторые меры, в частности – установить двухтарифные приборы учета, рассказала 360.ru кандидат экономических наук, доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг высокотехнологичных отраслей промышленности» Наталья Арсеньева.

Корректировка тарифов, по словам специалиста, обусловлена несколькими факторами, в том числе – ростом себестоимости коммунальных ресурсов и услуг. Кроме того, нужно ремонтировать и менять уже изношенную инфраструктуру, плюс к этому на тарифы повлияла инфляция и дифференциация тарифов с учетом региональной специфики.

Для оптимизации расходов Арсеньева порекомендовала использовать двухтарифные счетчики учета воды и электроэнергии. По ее словам, такой шаг позволит сэкономить, например, на потреблении ресурсов в ночное время, а также контролировать начисления на общедомовые нужды и отслеживать все возможные ошибки в начислении. Также, по мнению эксперта, необходимо установить терморегуляторы и энергосберегающие лампы – это тоже поможет значительно снизить счета.

«Если коммунальные платежи превышают установленную долю в доходах семьи, возможно получение адресной государственной поддержки», — заключила специалист.

Напомним, плановое повышение коммунальных тарифов станет одним из наиболее значительных за последние годы. В зависимости от региона рост стоимости услуг ЖКХ будет существенно различаться. Как именно изменятся цены на коммунальные услуги, чем обусловлено повышение, почему тарифы растут и как уменьшить расходы в платежках — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что ФАС проконтролирует рост платы за ЖКХ при повышении тарифов с 1 июля.

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