В аэропорту Саратова отменили ограничения

В аэропорту Саратова (Гагарин) отменили ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов самолетов. Пост о введении таких мер был опубликован в 00:50.

После массированной атаки украинских беспилотников в ночь на 6 июля аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга ввели временные ограничения на полеты, многим пассажирам пришлось почти сутки провести в залах ожидания. На фоне отмен и задержек авиарейсов между городами путешественники скупили билеты на все поезда этого направления, сообщила Ассоциация туроператоров России. По ее данным, утром в воскресенье в продаже оставалось лишь одно место за 21,3 тыс. руб. Из-за роста пассажиропотока в скоростных поездах «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, было увеличено количество вагонов.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.