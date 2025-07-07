Саратовский Гагарин приостановил работу

В саратовском аэропорту Гагарин введены ограничения на прием и выпуск рейсов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Пост об ограничениях опубликован в 00:50.

После массированной атаки украинских дронов в ночь на 6 июля аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга ввели временные ограничения на полеты, многим пассажирам пришлось почти сутки провести в залах ожидания. На фоне отмен и задержек авиарейсов между городами путешественники скупили билеты на все поезда этого направления, сообщила Ассоциация туроператоров России. По ее данным, утром в воскресенье в продаже оставалось лишь одно место за 21,3 тыс. руб. Из-за роста пассажиропотока в скоростных поездах «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, было увеличено количество вагонов.

Ранее был подсчитан ущерб авиакомпаний из-за транспортного коллапса в России.