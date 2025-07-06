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Доступ в терминал Пулково временно ограничен

В Пулково временно ограничили доступ в терминал для тех, у кого нет билетов
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Представитель Росавиации

В Санкт-Петербурге ограничили доступ в аэропорт Пулково. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

Согласно посту, в аэровокзал временно будут пускать только тех, у кого есть билеты.

В Пулково также предупредили путешественников о том, что в терминале ограничена работа мобильного интернета. Жителей Петербурга попросили связаться со знакомыми и близкими, находящимися в аэропорту, по телефону или SMS и сообщить им о необходимости покинуть воздушную гавань, если их рейсы отменены, они отказались от полета или кого-то встречают/провожают.

До этого в Росавиации рассказали, что Пулково работает с ограничениями. Они привели к отмене 90 рейсов, а 37 рейсов задержаны больше, чем на два часа. Единый оперштаб совместно с представителями воздушной гавани и авиаперевозчиков принимает меры по стабилизации расписания. Доступ пассажиров в «чистую зону» был временно ограничен, чтобы не допустить массового скопления людей.

Ранее из-за «авиационного коллапса» не осталось билетов на поезда из Петербурга в Москву.

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