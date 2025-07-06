Пулково на час открылся для приема рейсов

В Санкт-Петербурге аэропорт Пулково на час открылся для приема самолетов. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, самолеты смогут приземляться в воздушной гавани с 21:30 до 22:30.

До этого в Росавиации рассказали, что Пулково работает с ограничениями. Они привели к отмене 90 рейсов, а 37 рейсов задержаны больше, чем на два часа. Единый оперштаб совместно с представителями воздушной гавани и авиаперевозчиков принимает меры по стабилизации расписания. Доступ пассажиров в «чистую зону» был временно ограничен, чтобы не допустить массового скопления людей.

После массированной атаки украинских дронов в ночь на 6 июля аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга ввели временные ограничения на полеты, многим пассажирам пришлось почти сутки провести в залах ожидания. На фоне отмен и задержек авиарейсов между городами путешественники скупили билеты на все поезда этого направления, сообщила Ассоциация туроператоров России. По ее данным, утром в воскресенье в продаже оставалось лишь одно место за 21,3 тыс. руб. Из-за роста пассажиропотока в скоростных поездах «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, было увеличено количество вагонов.

Ранее пассажирский самолет чуть не разбился в Вологде из-за аиста.