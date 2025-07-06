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В «Движении Первых» рассказали о реакции детей на включение в санкции

Орлов: дети были рады включению «Движения Первых» в санкции
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Телеграм-канал «Движение Первых»

Дети из новых регионов, узнав про включение «Движения Первых» в санкционный список, обрадовались. Об этом заявил председатель правления движения Артур Орлов на форуме Народного фронта «Все для Победы!», передает РИА Новости.

«Вчера приехал с исторических территорий, с детишками общался. Дети задают вопрос: Артур Валерьевич, а правда, что «Движение Первых» в санкции включили? Я говорю «ага». Они так рады были. А знаете почему? Сказали: они даже детей боятся», — заявил он.

Орлов добавил, что дети сильны духом и «нашу страну не победить никогда».

До этого руководитель Росмолодежи Григорий Гуров заявил, что представители молодого поколения являются соратниками волонтеров, помогающих участникам спецоперации, они учатся на примере добровольцев. Он добавил, что волонтеры являются примером для молодежи и показывают, как нужно.

5 июля стало известно, что большинство опрошенных россиян (56%) назвали неумение грамотно распоряжаться финансами главным недостатком современной молодежи.

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