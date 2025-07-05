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Россияне назвали слабые стороны современной молодежи

РБК: 56% россиян считают главным недостатком молодежи неумение тратить деньги
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dotshock/Shutterstock/FOTODOM

Большинство опрошенных россиян (56%) назвали неумение грамотно распоряжаться финансами главным недостатком современной молодежи. Об этом свидетельствуют результаты опроса IFORS Research, проведенного для РБК.

Опрос провели среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. На втором месте слабых сторон молодых людей — нехватка практических навыков работы руками (51%), на третьем — недостаток дисциплины в рутинных задачах (47%). Около 45% отметили неспособность молодежи к долгосрочному планированию.

Ключевым преимуществом поколения 81% опрошенных (включая группу 45+) назвал умение быстро осваивать технологии. Половина респондентов выделила адаптивность к изменениям, 30% — способность работать в международной среде. Сами молодые люди 18-44 лет чаще называли своим преимуществом заботу о здоровье (27%), критическое мышление (21%) и баланс работы с личной жизнью (18%).

В то же время 40% участников согласились с границей молодежного возраста в 44 года, предложенной ВОЗ, 39% выступили против.

Ранее в Госдуме не поддержали введение запрета на алкоголь для молодежи до 21 года.

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